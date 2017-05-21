Президенты Туркменистана и Узбекистана провели переговоры на туркменском побережье Каспия

В конгресс-центре «Аваза» на туркменском побережье Каспия состоялись переговоры между президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, прибывшим в Туркменистан с рабочим визитом.

В формате «один на один» и в расширенном составе делегаций стороны обсудили широкий спектр вопросов туркмено-узбекского взаимодействия.

В центре внимания глав двух соседних государств были вопросы партнерства в политической сфере, в частности, в рамках международных организаций, а также укрепления мира и стабильности в регионе и на Азиатском континенте. Отдельной темой переговоров было урегулирование ситуации в Афганистане.

Кроме того, туркменский и узбекский лидеры обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной, экологической и других сферах. Особое внимание главы братских государств уделили партнерству в культурно-гуманитарной и научной областях. Стороны договорились продолжить проведение мероприятий в этих сферах – дней культуры двух стран, творческих, научных форумов и других акций, способствующих духовному сближению и взаимообогащению двух народов.

В ходе переговоров было обсуждено развитие спортивных контактов между Туркменистаном и Узбекистаном. В сентябре Ашхабаду предстоит принимать V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. В этой связи президент Туркменистана отметил, что туркменская сторона рассчитывает на широкое участие узбекской делегации в этих состязаниях.

По окончании переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания двусторонних документов. В присутствии глав государств были подписаны меморандум о взаимопонимании по транзиту и передаче электроэнергии, соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития, протокол о сотрудничестве в сфере спорта и организации участия узбекских спортсменов в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, меморандум о сотрудничестве в сфере воздушного сообщения и меморандум о взаимопонимании между государственным концерном «Туркменнебит» и национальной холдинговой компанией «Uzbeknefitgaz».

Стороны заключили также соглашения об установлении побратимских отношений между городами Ашхабад и Ташкент и сотрудничестве между Туркменским государственным педагогическим институтом имени Сейитназара Сейди и Ташкентским государственным педагогическим университетом имени Низами.

По окончании церемонии подписания документов лидеры двух стран выступили с обращением к представителям средств массовой информации. Затем главы государств совершили велосипедную прогулку, морскую прогулку на яхте «Галкыныш» («Возрождение») вдоль побережья Каспия, а также посетили спортивный комплекс «Аваза».

Завершив рабочий визит в Туркменистан, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев проследовал в международный аэропорт города Туркменбаши и отбыл на родину.

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