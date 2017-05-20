Делегация Туркменистана провела в Казани презентацию Азиады-2017

Делегация Туркменистана на полях IX Международного экономического саммита «Россия – исламский мир: «Kazansummit-2017» провела презентацию V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Презентацию организовали МИД Туркменистана, Национальный олимпийский комитет, Исполком по подготовке V Азиатских игр 2017 года и посольство Туркменистана в РФ.

Большой интерес собравшихся вызвало выступление представителей Исполнительного комитета по подготовке к V Азиатским Играм 2017 года, которые подробно рассказали о ключевых направлениях реализации проекта «Азиада-2017». Участникам саммита была представлена подробная информация об Олимпийском городке Ашхабада и организационной подготовке к играм, которые пройдут в сентябре этого года.

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