Делегация Туркменистана была принята в Казани президентом Татарстана Президент Республики Татарстан Российской Федерации принял делегацию Туркменистана, прибывшую в Казань для участия в пленарном заседании IX Международного экономического саммита «Россия – исламский мир: «Kazansummit-2017». Глава Татарстана поблагодарил членов делегации за участие в форуме и передал слова признательности президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за особое внимание, уделяемое вопросам развития двустороннего сотрудничества с Татарстаном. Рустам Минниханов подчеркнул, что Туркменистан является стратегическим партнером для Татарстана. «Наши народы связаны глубокими историческими духовно-культурными узами и плодотворными торгово-экономическими отношениями», – сказал Минниханов. В ходе встречи была отмечена важность дальнейшего развития туркмено-татарстанского сотрудничества, в том числе в свете укрепления дружбы и взаимопонимания между Российской Федерацией и Туркменистаном. © TURKMENISTAN.RU, 2017