|20.05.17 08:56
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В туристической зоне «Аваза» состоятся туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне
По приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова в национальную туристическую зону «Аваза» с рабочим визитом прибыл президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
Здесь, на туркменском побережье Каспия, пройдут туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне. В ходе переговоров президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеёев обсудят вопросы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
По итогам встречи намечается подписание пакета двусторонних документов.
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