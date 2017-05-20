В туристической зоне «Аваза» состоятся туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне По приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова в национальную туристическую зону «Аваза» с рабочим визитом прибыл президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Здесь, на туркменском побережье Каспия, пройдут туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне. В ходе переговоров президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеёев обсудят вопросы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. По итогам встречи намечается подписание пакета двусторонних документов. © TURKMENISTAN.RU, 2017