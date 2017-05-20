Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 

20.05.17 08:56

В туристической зоне «Аваза» состоятся туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне

По приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова в национальную туристическую зону «Аваза» с рабочим визитом прибыл президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Здесь, на туркменском побережье Каспия, пройдут туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне. В ходе переговоров президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеёев обсудят вопросы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам встречи намечается подписание пакета двусторонних документов. 

 

© TURKMENISTAN.RU, 2017
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2017 Turkmenistan.ru