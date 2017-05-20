Президент Туркменистана встретился с ректором японского университета

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял ректора университета Цукуба (Япония) Нагата Кесукэ. Глава государства и его гость обсудили вопросы установления партнерских связей между научно-образовательными центрами Японии и Туркменистана. Такое сотрудничество является весьма актуальным в связи с расширением в Туркменистане наукоемких производств и готовностью крупного японского бизнеса к наращиванию инвестиционного и технологического партнерства с Туркменистаном.

Примером тому является комплекс заводов по производству аммиака и карбамида в Мары, построенный в 2014 году. Проектирование, поставку оборудования и техническое консультирование, в рамках этого проекта осуществляли японские компании Kawasaki Plant Systems Ltd и Sojitz Corporation.

В настоящее время в городе Гарабогаз Балканского велаята (области) компания Mitsubishi Corporation ведет строительство завода по производству карбамида, а в Ахалском велаяте при участии компании Kawasaki возводится завод по производству бензина из природного газа.

Отдельной темой обсуждения стало сотрудничество в области спорта. В частности, стороны обменялись мнениями по вопросам популяризации в Туркменистане такого вида спорта, как дзюдо.

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