В Астрахани отметили туркменский государственный праздник

Государственный праздник Туркменистана – День Конституции и поэзии Махтумкули Фраги – был отмечен в Астрахани торжественной церемонией возложения цветов к памятнику великому туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули Фраги.

В церемонии возложения цветов, прошедшей при организационной поддержке Консульства Туркменистана в Российской Федерации (г. Астрахань), приняли участие руководители представительства МИД России в Астрахани, члены правительства Астраханской области, руководители общественно-политических и национальных общественных организаций, представители туркменской диаспоры и студенческой молодежи, журналисты астраханских СМИ.

Выступавшие на торжестве отмечали, что поэтическое наследие Махтумкули Фраги – это большой и яркий, самобытный вклад туркменского поэта в мировую художественную культуру, в развитие философской мысли человечества. Взгляды Махтумкули, являясь неотъемлемой частью общечеловеческих ценностей, близки и понятны всем народам, живущим в разных концах света. Именно поэтому установленный в центре Астрахани памятник Махтумкули Фраги, а также установленные в других странах памятники выдающемуся туркменскому мыслителю свидетельствуют о большом значении, которое придается философскому учению Махтумкули Фраги во всем мире.

В ходе торжества у памятника Махтумкули Фраги туркменские студенты прочитали на туркменском и русском языках произведения туркменского классика, в которых отражены его гуманистические идеалы и заветы. Здесь же, у памятника Махтумкули Фраги, состоялась вручение почетных грамот и памятных подарков Консульства Туркменистана в Российской Федерации (г. Астрахань) и Астраханской региональной общественной организации туркменской культуры «Шатлык» студентам из Туркменистана за активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

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