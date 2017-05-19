В Туркменистане готовится новая редакция закона «О противодействии коррупции»

В Туркменистане ведется работа над проектом новой редакции закона «О противодействии коррупции». Об этом на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности сообщил секретарь Совбеза, министр обороны Туркменистана Яйлым Бердиев.

На заседании было отмечено, что антикоррупционный закон, в который будут внесены изменения и дополнения, определит правовые и организационные основы борьбы с коррупцией, ведущейся с целью предупреждения, выявления и раскрытия правонарушений, а также привлечения к ответственности лиц, виновных в их совершении.

Подчеркивая исключительную важность совершенствования законодательной базы борьбы с такими негативными явлениями, как взяточничество и коррупция, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что эта работа направлена на защиту прав и свобод граждан, повышение эффективности государственных органов, обеспечение национальной безопасности и стабильное экономическое развитие Туркменистана.

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