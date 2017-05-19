День Конституции Туркменистана и поэзии Махтумкули Фраги отмечен в Киеве

Посольство Туркменистана на Украине провело торжественную церемонию возложения цветов к памятнику великому туркменскому поэту и мыслителю в Киеве в честь празднования Дня Конституции Туркменистана и поэзии Махтумкули Фраги.

В церемонии возложения цветов приняли участие руководители Министерства иностранных дел Украины, депутаты Верховной Рады Украины, представители министерств культуры и образования Украины, руководители дипломатических миссий, представители городской администрации, культурной и творческой интеллигенции столицы Украины, активисты местной туркменской диаспоры, туркменские студенты, обучающиеся в вузах Киева, учащиеся школ и многочисленные представители СМИ.

Стихи и песни на слова Махтумкули звучали в этот день на территории туркменской дипломатической миссии в Киеве. Здесь гости торжественного приема стали зрителями праздничной литературно-художественной композиции о жизненном пути классика туркменской литературы в исполнении туркменских студентов киевских вузов.

Наполненные чувствами любви к Родине, гордостью за свой свободолюбивый народ, стихи Махтумкули были прочитаны студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на туркменском, украинском, русском, азербайджанском, таджикском и узбекском языках.

В этот светлый и незабываемый праздник гостям дипломатической миссии был показан художественный фильм «Махтумкули», который поведал о жизни поэта и классика туркменской литературы Махтумкули Фраги.

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