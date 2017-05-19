В Ашхабаде прошли внешнеполитические консультации между Туркменистаном и Республикой Беларусь

В МИД Туркменистана состоялись туркмено-белорусские внешнеполитические консультации. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны отметили высокую динамику межгосударственного диалога, обсудили нынешнее состояние отношений и обменялись мнениями относительно выполнения положений программы сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран. Стороны выразили удовлетворение взаимной поддержкой международных инициатив в рамках различных международных организаций и отметили необходимость дальнейшего развития отношений в данном направлении.

Также была отмечена заинтересованность сторон в развитии межпарламентских связей, а также в расширении взаимодействия в области науки, образования, высоких технологий, здравоохранения, спорта и туризма.

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