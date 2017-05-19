Туркменистан отметил День Конституции и поэзии Махтумкули Фраги

В Туркменистане широко отметили День Конституции и поэзии Махтумкули Фраги. По традиции праздничные торжества начались у монумента Конституции. Здесь состоялась церемония возложения цветов к монументу, в которой приняли участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, члены правительства, руководители Меджлиса (парламента), главы аккредитованных в Ашхабаде дипломатических миссий, представители общественных организаций, трудовых коллективов и СМИ.

Затем цветы были возложены у памятника классику туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги.

Церемонии возложения цветов к памятникам Махтумкули и других поэтов-классиков, литературные чтения и праздничные концерты состоялись во всех регионах Туркменистана.

В Государственном культурном центре Туркменистана в Ашхабаде состоялся праздничный концерт, посвященный Дню конституции и поэзии Махтумкули. В программу концерта вошли песенно-танцевальные композиции о Туркменистане, а также песни на слова Махтумкули и произведения, посвященные великому поэту.

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