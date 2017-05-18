День поэзии Махтумкули отметили в Киеве

В библиотеке имени Махтумкули Святошенского района Киева состоялась творческая встреча, посвященная Дню поэзии классика туркменской литературы Махтумкули Фраги.

В торжественной акции приняли участие представители творческой интеллигенции столицы Украины, руководство Святошенской районной администрации, сотрудники Посольства Туркменистана в Украине, представители Министерства культуры и образования Украины, воспитанники общеобразовательных и музыкальных школ, студенты из Туркменистана.

Гостям встречи была представлена литературно-музыкальная композиция «Слава поэта на века», посвященная творчеству гения туркменской литературы. Бессметные поэтические строки, песни на стихи Махтумкули в исполнении школьников и студентов звучали на туркменском и украинском языках.

Поэтические вечера в библиотеке имени Махтумкули стали традиционными. За 48 лет своего существования библиотека, получившая имя великого туркменского поэта, стала выполнять роль своеобразного мостика дружбы между туркменским и украинским народами, заполнила важную гуманитарную нишу в информационной, культурной и образовательной жизни украинской столицы. При содействии Посольства Туркменистана в Украине при библиотеке создан и действует музей Махтумкули Фраги.

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