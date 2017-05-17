Накануне Дня Конституции Туркменистана и поэзии Махтумкули Фраги в Ашхабаде состоялась XX конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира (ГАТМ). В работе форума приняли участие представители туркменских диаспор из различных государств мира, а также делегаты из регионов Туркменистана.

Участники конференции обсудили ход социально-экономических преобразований, проводимых в Туркменистане, а также деятельность отделений ГАТМ в ОАЭ, Германии, Афганистане, Турции и Иране.

В числе примеров успешной реализации Туркменистаном политики мира и добрососедства была отмечена поддержка, оказываемая туркменской стороной в экономическом возрождении Афганистана и строительство в этой стране за счет туркменских средств новых объектов социального назначения.

В выступлениях участников конференции также отмечалось значение крупных международных проектов Туркменистана в транспортной сфере и в области энергетики, способствующих дальнейшему развитию экономического сотрудничества с зарубежными государствами.

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