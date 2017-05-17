В Ашхабаде состоялась международная конференция, посвященная Конституции Туркменистана

В Ашхабаде состоялась международная научно-практическая конференция «Конституция Туркменистана – правовая основа развития», приуроченная к Дню Конституции и поэзии Махтумкули Фраги (отмечается 18 мая).

В форуме, организованном Меджлисом (парламентом), МИД, Министерством образования и Политсоветом Демократической партии Туркменистана, приняли участие депутаты национального парламента, члены правительства, представители аккредитованных в Ашхабаде дипмиссий, а также общественные деятели, представители СМИ.

На конференции были обсуждены исторический опыт и современные достижениям Туркменистана на пути развития демократического правового государства. В выступлениях отмечалось, что принятая 25 лет назад конституция страны не только закрепила обретение независимости, но и определила основные направления развития туркменского общества.

Все эти годы основной закон страны систематически совершенствуется с учетом требований времени и общепринятых норм международного права. Так, после всенародного обсуждения в 2016 году была принята Конституция Туркменистана в новой редакции, в которой намечены задачи дальнейшего строительства демократического, правового и светского государства, проводящего социально ориентированную политику.

В ходе конференции были также обсуждены вопросы реализации внешнеполитической доктрины Туркменистана, государственной политики в области охраны окружающей среды и развития гуманитарной сферы.

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