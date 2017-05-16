Дети из Узбекистана приехали отдыхать на туркменское побережье Каспия

В международном аэропорту приморского города Туркменбаши состоялась торжественная встреча группы детей, прибывших из Узбекистана на отдых в национальную туристическую зону «Аваза» на побережье Каспия.

Дети из братского соседнего государства приехали на морской курорт по приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова, которое было озвучено в телефонном разговоре с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в начале мая.

Тогда туркменский лидер сказал, что детские оздоровительные центры на экологически чистом туркменском побережье Каспия готовы принять школьников из Узбекистана на отдых. В результате около 100 школьников из различных регионов соседней страны – Бухары, Навои, Хорезма и Каракалпакии – разместились в детском оздоровительном центре «Даянч» («Опора»).

За время отдыха юных гостей Авазы ожидают экскурсии по курорту, песенно-музыкальные и спортивные мероприятия, литературные вечера, походы и морские прогулки. Отдых детей из Узбекистана на побережье продлится до 25 мая.

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