В столице Туркменистана обсуждают проект соглашения по транспортному сотрудничеству на Каспии

В Ашхабаде начало работу очередное заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по согласованию проекта соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в области транспорта.

Документ разработан туркменской стороной в соответствии с инициативами президента Гурбангулы Бердымухамедова, озвученными на саммите глав прикаспийских государств, состоявшемся в 2014 году в Астрахани (Российская Федерация).

В ходе встречи, организованной МИД Туркменистана, Государственной службой морского и речного транспорта и Государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана, была отмечена заинтересованность прикаспийских стран в укреплении партнерства в транспортной сфере и повышении роли региона в системе транспортных коммуникаций Евразии.

Участники заседания подчеркнули, что в рамках подготовки очередной встречи глав прикаспийских государств экспертами проведена большая работа по ключевым направлениям сотрудничества на Каспии.

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