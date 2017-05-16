В Ашхабаде прошла выставка народного художника Туркменистана

В Туркменском государственном музее изобразительных искусств прошла персональная выставка работ народного художника Туркменистана Аннадурды Мурадалиева. Выставка приурочена к 65-летию мастера, находящегося в расцвете творческих сил и не прекращающего креативного профессионального поиска.

Работы народного художника Туркменистана сегодня хорошо известны не только в родной стране, но и далеко за ее пределами. Картины мастера выставлялись во многих странах мира и стали достоянием ряда зарубежных музеев и частных коллекций. Только в минувшем году Аннадурды Мурадалиев стал бронзовым лауреатом биеннале «Шелковый путь» в Душанбе и дипломантом выставки в Российской академии художеств.

Мурадалиев остается одним из ярких представителей современного туркменского изобразительного искусства. Сознательно уйдя от методов некогда доминировавшего соцреализма, художник создает на своих полотнах мир образов с четко выраженной национальной принадлежностью, но при этом говорящий со зрителем на языке символов и аллегорий. Излюбленные приемы автора – отказ от насыщенной колористической гаммы, нарочитая статичность изображения, выбор необычного угла освещенности – не мешают развитию внутренней динамики образов, а лишь подчеркивают их удивительную выразительность.

Став своеобразным профессиональным отчетом автора, выставка продемонстрировала многочисленным зрителям силу неувядающего креативного таланта мастера, широту диапазона его новых творческих планов.

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