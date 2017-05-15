На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 19 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 19 сделок на общую сумму более 12 миллионов долларов США.

Предприниматели из Турции и Ирака закупили автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, бизнесмены из Великобритании дизельное топливо производства Сейдинского НПЗ, а коммерсанты из Ирана серу техническую (госконцерн «Туркменхимия»). Помимо этого, на торгах были проданы крашеная ткань-фланель и пряжа хлопчатобумажная. Страны-покупатели: Россия, ОАЭ и Турция.

За манатные средства бизнесмены из РФ, Турции и Пакистана приобрели шерсть сараджинскую, пряжу и отходы хлопчатобумажные, отходы ткани на общую сумму более 3 миллионов 267 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили грузовой транспорт на сумму 65 тысяч манатов.

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