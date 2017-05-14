Генассамблея ООН опубликовала декларацию конгресса в «Авазе» в качестве официального документа

Итоговая декларация Международного спортивного конгресса «Азиада 2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и развития», была опубликована Генеральной Ассамблеей ООН в качестве официального документа. Конгресс состоялся в Национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия.

Как отмечается в итоговой декларации, спорт является важным фактором устойчивого развития, а международное партнерство в области спорта способствует утверждению принципов взаимного доверия и уважения между народами и государствами.

Декларация призывает страны мира эффективно использовать все возможности, открывающиеся благодаря спорту и его ценностям, в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Также в декларации выражается поддержка предложению правительства Туркменистана о проведении в стране под эгидой ЮНЕСКО седьмой Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт.

© TURKMENISTAN.RU, 2017