Делегация Туркменистана совершила паломничество к могилам великих туркменских поэтов Махтумкули и Азади в Иране

Делегация деятелей культуры Туркменистана посетила в иранской провинции Гулистан места упокоения великих туркменских поэтов и мыслителей Махтумкули и его отца Довлетмаммеда Азади. Здесь согласно национальным обычаям и традициям были совершены поминальные обряды.

Накануне туркменские паломники приняли участие в торжествах на малой родине поэтов – в административном центре этрапа (района) Махтумкули, где состоялись церемонии возложения цветов к памятнику Махтумкули и вручения наград поэтам – победителям поэтического конкурса.

Каждый год в преддверии Дня Конституции и поэзии Махтумкули Фраги делегация из Туркменистана совершает традиционное паломничество к усыпальницам Махтумкули и Азади, чтобы почтить память о них.

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