Темпы роста экономики Туркменистана за четыре месяца года превысили 6 процентов

Темпы роста валового внутреннего продукта Туркменистана за четыре месяца 2017 года составили 6,2 процента. Об этом на расширенном заседании правительства сообщил вице-премьер по экономическим вопросам Бяшиммырат Ходжамаммедов.

Рост в промышленном секторе составил 2,1 процента, строительстве – 4,3, транспортно-коммуникационном секторе – 10,8, торговле – 10, сельском хозяйстве – 3,5 и сфере услуг – 10,7 процента.

Объемы кредитования за четыре месяца текущего года, направленного на создание импортозамещающего производства и наращивание экспортной продукции, в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 28,8 процента.

На заседании правительства было также отмечено, что число банковских карт, взятых на централизованный учет, по состоянию на 1 мая в сопоставлении с тем же периодом минувшего года возросло в 1,7 раза, терминалов – в 2,4 раза, банкоматов – в более чем в 1,9 раза.

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