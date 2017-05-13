Президент Туркменистана принял ряд кадровых решений

Президент Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в правительстве Туркменистана. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующие указы и постановления были подписаны главой государства на расширенном заседании Кабинета министров страны.

Указом президента Мухамметмырат Айдогдыев назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана по вопросам промышленности и освобожден от должности председателя государственного концерна «Туркменхимия».

Батыр Атдаев освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров, курирующего торговый комплекс и предпринимательство, в связи с переходом на другую работу.

Указом главы государства, в соответствии с пунктом 16 статьи 71 Конституции Туркменистана, советник юстиции Батыр Атдаев назначен генеральным прокурором Туркменистана.

Оразмырат Гурбанназаров назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана и освобожден от должности хякима Дашогузского велаята. Он будет курировать сферу торговли и развитие негосударственного сектора экономики.

Мерген Аннабаев освобожден от должности председателя Государственного комитета Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам за серьезные недостатки, допущенные в работе. Новым председателем Госкомитета Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам назначен Батырмырат Оразмырадов.

Язгелди Аннаев освобожден от должности генерального директора государственного объединения «Туркмен атлары». На этом посту его сменил Мергеннепес Аннанепесов, ранее занимавший пост заместителя генерального директора гособъединения «Туркмен атлары».

Маммет Байрамгулыев назначен хякимом Дашогузского велаята и освобожден от должности хякима города Дашогуза.

Также состоялось заседание Меджлиса (парламента) Туркменистана, на котором в соответствии с Конституцией по предложению президента Гурбангулы Бердымухамедова был рассмотрен вопрос о назначении на должность генерального прокурора Туркменистана.

В ходе заседания Меджлис постановил дать согласие на назначение Батыра Атдаева на должность генерального прокурора Туркменистана.

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