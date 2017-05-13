|13.05.17 08:41
|
Президент Туркменистана поручил разработать программу борьбы с коррупцией и взяточничеством
В Туркменистане будет разработана программа борьбы с коррупцией и взяточничеством. Соответствующее поручение Государственному совету безопасности и Меджлису (парламенту) Туркменистана дал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Выступая на расширенном заседании правительства, глава государства отметил, что результаты проведенных проверок выявили факты взяточничества и коррупции среди работников правоохранительных учреждений, а также в других ведомствах.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что в целях борьбы с взяточничеством и коррупцией поручил Государственному совету безопасности совместно с Меджлисом Туркменистана в короткие сроки разработать программу борьбы с коррупцией и взяточничеством и представить ее на утверждение. По словам главы государства, главной целью этой программы должно стать устранение в обществе причин и условий возникновения коррупции.
Президент Туркменистана также высказался за пересмотр соответствующих законов и усиление наказание за взяточничество и коррупцию. По мнению главы государства, было бы правильным предусмотреть в соответствующих законах отмену помилования для лиц, уличенных во взяточничестве.
© TURKMENISTAN.RU, 2017