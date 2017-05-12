|12.05.17 08:50
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В Ашхабаде состоялось заседание совместной туркмено-германской рабочей группы
В Ашхабаде состоялось седьмое заседание совместной Туркмено-германской рабочей группы по вопросам развития двустороннего торгово-экономического партнерства.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития долгосрочного сотрудничества, а также реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущего заседания группы в апреле прошлого года в Берлине. Стороны обсудили вопросы наращивания сотрудничества в топливно-энергетической сфере и в области транспорта.
На встрече было отмечено, что важной сферой двусторонних отношений является агропромышленный комплекс и развитие взаимодействия в области поставок сельскохозяйственной техники в Туркменистан. В этой связи были обсуждены вопросы расширения сервисной базы немецких компаний в Туркменистане и подготовка инженерно-технических кадров.
В ходе заседания были также обсуждены темы наращивания контактов в сферах образования, науки и культуры, здравоохранения и туристической индустрии.
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