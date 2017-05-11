Сотрудники туркменских телеканалов изучили международный опыт освещения крупных мероприятий

Редакторы и операторы телеканалов Туркменистана прошли обучающий курс по освещению крупных мероприятий. Курс был организован Центром ОБСЕ в Ашхабаде в сотрудничестве с Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии. Его цель – оказать содействие государственным телевизионным каналам в повышении профессионального уровня репортеров, редакторов и операторов в соответствии с современными стандартами.

В ходе обучающего курса были рассмотрены современные подходы к освещению крупных мероприятий на телевидении, концепция и форматы новостей в освещении мероприятий, а также методы сбора материалов для телепрограмм. Международные эксперты из России и Великобритании рассказали слушателям о специфике эфирных подключений журналистов, репортажей в жанре «показать и рассказать», а также комментариев в прямом эфире. Кроме того, обсуждались приемы съемки и монтажа репортажей, навыки написания текстов, работа со светом и звуком.

В рамках практических занятий участники создавали короткие телерепортажи, используя навыки и технические рекомендации, представленные во время тренинга.

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