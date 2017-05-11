Президент Туркменистана поздравил президента Республики Корея с избранием на пост

Президент Гурбангулы Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично поздравил Мун Чже Ина в связи с его избранием на пост президента Республики Корея.

В своем послании глава государства выразил уверенность в том, что дружественные и взаимовыгодные отношения между Туркменистаном и Республикой Корея, основанные на принципах взаимного уважения, понимания и доверия, будут и впредь развиваться и укрепляться в интересах обоих народов.

Глава Туркменистана выразил Мун Чже Ину пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а дружественному народу Республики Корея – прогресса и процветания.

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