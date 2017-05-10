В адрес президента Туркменистана поступают поздравления с Днем Победы В адрес президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поступают поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне. В частности, главу туркменского государства с 72-й годовщиной Победы поздравили президент России Владимир Путин, президент Республики Армения Серж Саргсян, президент Республики Молдова Игорь Додон, президент Государства Палестина Махмуд Аббас, председатель правительства России Дмитрий Медведев, президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие. © TURKMENISTAN.RU, 2017