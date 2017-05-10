Торжества в честь Праздника Победы прошли в Туркменистане

В Туркменистане широко и торжественно отмечена 72-я годовщина Великой Победы. Этот праздник, провозглашающий идеи мирного сосуществования, доброй воли и гуманизма занимает важное место в национальном календаре.

9 мая у мемориального комплекса в столице страны состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику павшим героям. Акция собрала ветеранов, а также многочисленных представителей трудовых коллективов, жителей Ашхабада, в числе которых – сыновья и дочери, внуки и правнуки героев-фронтовиков. На площади перед мемориалом плечом к плечу с ветеранами встали молодые воины, достойно несущие службу в вооруженных силах страны. За считанные минуты весенние цветы благоухающим ковром укрыли подножие монумента.

В этот день во всех городах и селах Туркменистана в честь знаменательной даты состоялись торжественные церемонии возложения цветов и были даны традиционные поминальные трапезы.

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