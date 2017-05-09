Президента Туркменистана с Днем Победы поздравили главы ряда государств СНГ

На имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поступили поздравительные письма от руководителей государств Содружества с поздравлениями по случаю 72-й годовщины Великой Победы над фашизмом.

Послания главе Туркменистана направили президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Главы государств в посланиях отдали дань памяти и уважения тем, кто отстоял мир от угрозы фашизма, а также пожелали президенту Гурбангулы Бердымухамедову и народу Туркменистана благополучия и успехов.

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