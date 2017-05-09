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09.05.17 08:06

Президент Туркменистана поздравил нового президента Франции с избранием на пост

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления и наилучшие пожелания Эммануэлю Макрону в связи с его избранием на пост президента Французской Республики.

Туркменский лидер выразил новому главе Франции пожелания крепкого здоровья, счастья, а также достижения успехов на высшем государственном посту во имя дальнейшего прогресса и процветания дружественной страны.

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