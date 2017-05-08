На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 34 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрированы 34 сделки на 16 миллионов 934 тысячи долларов США.

Предприниматели из России, ОАЭ, Китая и Афганистана закупили полипропилен и автобензин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Коммерсанты из России, ОАЭ, Швейцарии, Турции и Сербии приобрели экстракт солодкового корня, хлопчатобумажную ткань и пряжу, хлопок-волокно, регенерированное волокно и отходы хлопчатобумажные.

За манатные средства бизнесмены из Китая приобрели шерсть сараджинскую на общую сумму 55 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили продовольственную пшеницу, полипропилен, строительный нефтяной битум, а также улюк волокнистый на общую сумму свыше 11 миллионов 470 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2017