Туркменистан представлен на фотовыставке в штаб-квартире ООН

В Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, состоялась фотовыставка, приуроченная ко Дню Победы и организованная постоянными представительствами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана при ООН.

В экспозиции представлены черно-белые снимки военных времен, которые отражают вклад в победу над фашизмом всех стран бывшего СССР, а также фотографии монументов памяти жертв войны, созданных в различных государствах.

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, руководители учреждений ООН, постоянные представители стран-членов при ООН. В своем выступлении Антонио Гутерреш заявил, что окончание Второй мировой войны создало условия для учреждения Организации Объединенных Наций, призванной избавить грядущие поколения от бедствий войны. Генеральный секретарь ООН сказал, что перед лицом новых вызовов времени мировому сообществу необходимо объединить усилия в борьбе за мир под эгидой ООН.

Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева, открывая фотовыставку в качестве действующего председателя Генеральной ассамблеи ООН и дуайена, отметила, что ровно два года назад во дворе ООН было посажено «Дерево мира и единства», которое напоминает всем о хрупкости мирной жизни. «Мир не происходит сам по себе. Мир – это не просто отсутствие войны. Подобно этому дереву, мир нужно взращивать, защищать и поддерживать» – заявила Аксолтан Атаева.

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