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07.05.17 08:38

Ветеранам войны и солдатским вдовам Туркменистана вручили денежные и ценные подарки

Во Дворце «Мекан» («Родина») в Ашхабаде состоялось чествование ветеранов войны и солдатских вдов в честь 72-й годовщины Великой Победы. В торжественной обстановке им были вручены денежные и ценные подарки от имени президента Туркменистана.

Организаторы мероприятия поблагодарили поколение военных лет за их беспримерный подвиг, любовь и преданность Родине. Затем состоялся праздничный концерт, в программу которого вошли песни военных лет.

Церемонии чествования ветеранов войны и вдов павших воинов также прошли во всех регионах Туркменистана.

 

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