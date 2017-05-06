Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 

06.05.17 10:51

Президент Туркменистана направил соболезнования президенту Ирана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с трагедией из-за взрыва, случившегося в угольной шахте «Zemestan-Ýurt» в велаяте (области) Гулистан, повлекшего за собой человеческие жертвы и увечья.

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

 

© TURKMENISTAN.RU, 2017
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2017 Turkmenistan.ru