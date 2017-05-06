|06.05.17 10:51
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Президент Туркменистана направил соболезнования президенту Ирана
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с трагедией из-за взрыва, случившегося в угольной шахте «Zemestan-Ýurt» в велаяте (области) Гулистан, повлекшего за собой человеческие жертвы и увечья.
От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
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