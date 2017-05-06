Президент Туркменистана направил соболезнования президенту Ирана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с трагедией из-за взрыва, случившегося в угольной шахте «Zemestan-Ýurt» в велаяте (области) Гулистан, повлекшего за собой человеческие жертвы и увечья.

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

© TURKMENISTAN.RU, 2017