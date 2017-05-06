Президент Туркменистана направил соболезнования королю Саудовской Аравии

От имени народа Туркменистана, а также от себя лично президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования Слуге Двух Святынь, королю Саудовской Аравии Салману бен Абдулазиз Аль Сауду в связи с кончиной брата – принца Мишаала бен Абдулазиза Аль Сауда.

«Молю о ниспослании всем членам Вашей семьи стойкости духа и мужества», – говорится в послании. Глава туркменского государства передал членам семьи короля Саудовской Аравии слова искреннего сопереживания и поддержки в эту тяжелую минуту.

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