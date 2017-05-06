В Туркменистане в связи с празднованием Дня Победы перенесен выходной день

В Туркменистане в связи с празднованием Дня Победы выходной день с воскресенья 7 мая переносится на понедельник 8 мая 2017 года. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующий указ на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документу, выходной день перенесен в целях создания благоприятных условий для празднования Дня Победы и отдыха населения. Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности предписано обеспечить исполнение указа.

Подписывая документ, глава государства поздравил жителей страны с 72-й годовщиной Победы и пожелал всем крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

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