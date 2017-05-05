В Туркменистане начала работу международная конференция по транспорту и логистике

В национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия начала работу международная конференция по транспорту и логистике. В ней принимают участие представители министерств и отраслевых ведомств, эксперты, инвесторы, банковских структур, транспортных, логистических и экспедиторских компаний из десятков стран Европы, Азии и Америки.

В ходе конференции обсуждают роль транспорта и логистики в достижении устойчивого развития экономики Туркменистана. Участники конференции обмениваются мнениями по таким вопросам, как состояние мирового рынка транспортных услуг, география и динамика грузопотоков и возможности повышения эффективности всех видов транспорта.

Как подчеркивалось в выступлениях туркменских представителей, Туркменистан продолжит активно развивать транспортную инфраструктуру, чтобы соединить национальную транспортную сеть с международной в южном и восточном направлениях. Это обеспечит выход на такие экономические центры, как Китай, Индия, Пакистан и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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