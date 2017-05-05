В Ашхабаде состоялся туркмено-палестинский бизнес-форум

Вопросы развития экономического сотрудничества между Туркменистаном и Палестиной были обсуждены в ходе туркмено-палестинского бизнес-форума в Ашхабаде. Стороны обменялись мнениями о состоянии национальных экономик двух стран и потенциале двустороннего взаимодействия в этой сфере.

Особое внимание было уделено расширению партнерства в банковском секторе. Было подчеркнуто, что хорошим стимулом для совместной работы служат осуществляемые в Туркменистане преобразования, в том числе в законодательной сфере, предусматривающие льготы и государственные гарантии для иностранных бизнесменов.

В качестве важного вектора туркмено-палестинского взаимодействия были названы здравоохранение и медицинская промышленность. В этой связи была отмечена целесообразность обмена опытом и сотрудничество соответствующих ведомств двух стран. В ряду перспективных сфер также были обозначены строительство и производство строительных материалов, машиностроение, а также агропромышленный комплекс, текстильная отрасль и туризм.

Более предметное обсуждение совместных проектов и актуальных направлений взаимодействия состоялось в ходе двусторонних встреч между представителями министерств, ведомств и частного сектора Туркменистана с руководителями палестинских государственных структур и компаний.

© TURKMENISTAN.RU, 2017