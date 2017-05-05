Президент Туркменистана уволил генерального прокурора и группу работников прокуратуры

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания Государственного совета безопасности освободил от занимаемых должностей генерального прокурора Аманмырада Халлыева и группу работников прокуратуры за участие в коррупционных делах.

«Сегодня мы рассматриваем весьма неприятный для всех нас вопрос о случаях взяточничества и коррупции среди сотрудников правоохранительных органов, служебный долг которых – вести борьбу против любых противоправных действий, посягательств на народные ценности», – сказал глава государства, обращаясь к членам Совбеза.

Президент напомнил, что в инаугурационной речи и других выступлениях всегда заявлял, что подобные действия со стороны государственных служащих, и в первую очередь сотрудников правоохранительных органов, будут жестко пресекаться.

В связи с этим глава государства заявил о своем решении освободить ряд сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел от занимаемых должностей за действия, несовместимые с высоким званием работников правоохранительных структур. Гурбангулы Бердымухамедов поручил председателю Верховного суда Бегенчу Чарыеву тщательно рассмотреть их дела.

Обращаясь к Аманмыраду Халлыеву, не сумевшему принять меры по отношению к коррумпированным подчиненным, президент Туркменистана сообщил, что направляет в Меджлис (парламент) предложение об его освобождении от должности генерального прокурора.

Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о возложении на заместителя генерального прокурора Байрамназара Гулова временное исполнение обязанностей генпрокурора Туркменистана. Затем в соответствии со статьей 16 Закона Туркменистана «О прокуратуре Туркменистана» глава государства подписал указы и постановления об освобождении от должности ряда прокуроров.

Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, состоялось заседание Меджлиса, на котором в соответствии с Конституций Туркменистана по предложению президента Гурбангулы Бердымухамедова был рассмотрен вопрос об освобождении от должности генерального прокурора Туркменистана.

В ходе заседания парламент постановил дать согласие на освобождение Аманмырада Халлыева от должности генерального прокурора Туркменистана. Указом главы государства он освобожден от занимаемой должности за крупные недостатки в работе.

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