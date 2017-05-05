В Туркменистане аккредитован посол Бельгии

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Бельгия в Туркменистане Берта Схофа.

В ходе состоявшейся беседы полпред дружественной страны был ознакомлен с приоритетами и основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана.

Бельгийский дипломат был также проинформирован об осуществляемых в Туркменистане преобразованиях в социальной сфере, науке, образовании и спорте. Посол Королевства Бельгия высоко оценил перспективы развития туркмено-бельгийского сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе по линии межпарламентских связей и международных организаций, прежде всего ООН.

В этой связи Берт Схоф заявил о поддержке Бельгией выдвигаемых Туркменистаном международных инициатив о безопасном транзите энергоносителей, изменении климата, рациональном использовании водных ресурсов и других.

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