В Минске прошла презентация Азиады-2017

Обширная диаспора туркменских студентов, обучающихся в вузах Минска, при организационной поддержке Посольства Туркменистана в Республике Беларусь провела акцию в рамках проводимого в родной стране Года здоровья и воодушевленности.

В стенах туркменской дипломатической миссии в Минске прошла презентация V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут нынешней осенью в Ашхабаде. Студенты ознакомились с ходом подготовки к крупному международному спортивному форуму.

Вниманию участников акции были представлены информационные материалы о национальной программе оздоровления населения с использованием массовой физкультуры и спорта. В ходе встречи в посольстве студенты посмотрели видеофильм о реализации крупномасштабных проектов по созданию в туркменской столице современной разветвленной спортивной инфраструктуры.

Видеоинсталляции, народная туркменская музыка, слайд-шоу погрузили участников акции в атмосферу большого спортивного праздника.

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