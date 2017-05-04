|04.05.17 10:24
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В Ашхабаде начались Дни культуры Палестины в Туркменистане
В Государственном культурном центре Ашхабада состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Палестины в Туркменистане. Организаторами акции выступили Посольство Палестины в Туркменистане и Министерство культуры Туркменистана.
Перспективы сотрудничества в культурной сфере между Туркменистаном и Палестиной были обсуждены в ходе приема представителей творческой интеллигенции Палестины в Министерстве культуры Туркменистана.
В ходе Дней палестинской культуры в Туркменистане в киноцентре «Ашхабад» состоится показ фильмов представителей современного палестинского киноискусства. Завершатся Дни культуры Государства Палестина 5 мая в киноконцертном центре «Туркменистан» совместным концертом артистов двух стран.
В рамках культурной программы гости ознакомятся с экспозициями музеев и достопримечательностями туркменской столицы.
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