Президент Туркменистана принял нового посла Румынии

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Румынии в Туркменистане Сорина Василе Молдована, который вручил главе государства верительные грамоты.

Президент Туркменистана и посол Румынии обменялись мнениями о перспективах сотрудничества, располагающего значительным потенциалом, в том числе в торгово-экономической сфере.

По мнению сторон, наиболее перспективными направлениями взаимодействия являются энергетика и транспорт. Особое внимание стороны уделили вопросам взаимодействия в гуманитарной сфере. В прошлом году в Румынии прошли Дни культуры Туркменистана, очередным шагом на этом направлении станет запланированная аналогичная творческая акция – Дни культуры Румынии в Туркменистане.

Стороны также осудили ряд совместных мероприятий, которые состоятся в июле нынешнего года в честь 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

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