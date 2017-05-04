В Ашхабаде состоялось заседание туркмено-казахстанской межправительственной комиссии

В Ашхабаде состоялось очередное заседание совместной Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации межгосударственных договоренностей, а также приоритетные направления развития двустороннего партнерства в торгово-экономических и культурно-гуманитарных сферах.

Стороны обсудили ряд мер, призванных способствовать диверсификации партнерства в торгово-экономической сфере и наращиванию двустороннего товарооборота. Сторонами была высказана заинтересованность в укреплении сотрудничества в области сельского хозяйства, топливно-энергетическом секторе, ряде других отраслей.

В частности, была рассмотрена возможность участия компаний Казахстана в реализации проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия.

Особое внимание члены комиссии уделили взаимодействию в транспортной сфере, где примером эффективного сложения усилий служит железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран. Предметом обсуждения стали проекты модернизации автодороги, связывающей две страны, создания приграничной торговой зоны между Мангистауской областью Казахстана и Балканским велаятом Туркменистана.

По итогам работы межправительственной комиссии подписан протокол.

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