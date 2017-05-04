Президент Туркменистана встретился с первым вице-премьером Казахстана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина.

В ходе встречи глава Туркменистана и его гость обменялись мнениями о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества. Стороны подчеркнули, что мощный импульс активизации взаимодействия придали договоренности, достигнутые на высшем уровне по итогам государственного визита президента Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Казахстан в апреле текущего года.

В числе приоритетных направлений партнерства были названы торгово-экономическая сфера, энергетический, транспортно-коммуникационный и сельскохозяйственный секторы. В этой связи гость отметил, что большой интерес для Казахстана представляет реализуемый по инициативе Туркменистана проект по строительству газопровода ТАПИ.

По мнению первого вице-премьера Казахстана, перспективным является и сотрудничество в сфере формирования и модернизации региональной транспортной инфраструктуры, а также налаживание экономического взаимодействия между приграничными регионами двух стран. В ходе встречи стороны также обсудили вопросы расширения взаимодействия культурно-гуманитарной сфере.

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