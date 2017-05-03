В столице Туркменистана открылась Международная выставка хозяйственных товаров

В Ашхабаде начала работу Международная выставка хозяйственных товаров, традиционно проводимая Торгово-промышленной палатой. Ее экспозиция показывает уровень и темпы реализации национальных проектов в области импортозамещения и наращивания экспортноориентированной продукции, и представляет широкий ассортимент продукции для дома, производимой туркменскими предприятиями.

Важным преимуществом перед зарубежными аналогами являются ценовая конкурентоспособность и возможность выполнения индивидуальных заказов в соответствии с предпочтениями потребителя.

На выставке представлены произведенные туркменскими и иностранными производителями мебель, оборудование для кухни, бытовая техника, телеаппаратура, радиотелефоны, компьютеры, холодильники, комбинированные газовые и электрические плиты, стиральные машины, бойлеры, а также разнообразные изделия из пластика и многое другое.

В рамках Международной выставки хозяйственных товаров также организованы деловые встречи, способствующие обмену опытом, ознакомлению с современными достижениями и инновационными разработками, налаживанию партнерских контактов и выводу туркменской продукции на внешний рынок.

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