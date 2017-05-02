В МИД Туркменистана прошли туркмено-аргентинские политические консультации

В Ашхабаде состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Аргентинской Республики. В ходе встречи были обсуждены возможности развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и инфраструктурной областях.

Стороны отметили обоюдный интерес в развитии транспортного сотрудничества и обсудили вопросы по созданию различных транспортных маршрутов. Обсуждая политический блок вопросов, аргентинская сторона выразила поддержку миролюбивой политике позитивного нейтралитета Туркменистана.

Стороны договорились о дальнейшей кооперации по расширению взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами и отраслевыми структурами, а также между парламентами двух стран. Также были обсуждены возможности координации совместных усилий по организации встреч глав двух государств, что придаст импульс развитию двустороннего взаимодействия.

В заключение встречи состоялась церемония подписания двусторонних документов между Туркменистаном и Аргентинской Республикой. Были подписаны меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям и соглашение между правительствами двух стран об обмене информацией по налоговым вопросам.

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