Президент Туркменистана направил соболезнования президенту Киргизии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву в связи с произошедшим в Ошской области сходом оползня, повлекшим многочисленные человеческие жертвы и разрушения.

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова искреннего сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших и пострадавшим.

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