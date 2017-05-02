В Туркменистане состоялось совещание глав МИД стран – участниц Диалога «Центральная Азия + Япония»

В МИД Туркменистана состоялось 6-е заседание руководителей внешнеполитических ведомств стран – участниц Диалога «Центральная Азия + Япония». Во встрече приняли участие министры иностранных дел Японии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Стороны обсудили вопросы обеспечения мира, безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерении. Участники встречи высказались за активизацию сотрудничества в деле противодействия опасным вызовам и угрозам современности, таким как терроризм, экстремизм, контрабанда наркотиков, организованная преступность.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с оказанием содействия устойчивому развитию Афганистана, достижению мира и стабильности в этой стране. Министры иностранных дел стран – участниц Диалога рассмотрели вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного и делового партнерства. Особое внимание было уделено сельскому хозяйству и транспортно-логистической сфере.

Отмечая значимость расширения культурно-гуманитарного обмена, участники заседания приветствовали предложение Туркменистана включить это направление в качестве новой основы диалога.

По итогам 6-го заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран - участниц Диалога «Центральная Азия + Япония» подписано совместное заявление, а также принята дорожная карта регионального сотрудничества в области транспорта и логистики.

Следующее, 7-е заседание министров иностранных дел в данном формате состоится в следующем году в Республике Таджикистан, вступившей в должность председателя Диалога на период 2017-2018 годов.

© TURKMENISTAN.RU, 2017