Президенты Туркменистана и Узбекистана провели телефонные переговоры

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Главы государств-соседей обсудили состояние двустороннего сотрудничества в свете реализации договоренностей, достигнутых в ходе первого государственного визита узбекского лидера в Туркменистан в марте текущего года. Отметив высокий уровень доверия и взаимопонимания, лидеры двух стран подтвердили стремление наращивать сотрудничество как на двустороннем уровне, так и на многосторонней основе.

Было отмечено значение регулярных контактов на высшем и межправительственном уровнях, в том числе в рамках работы Межправительственной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Собеседники отметили важность гуманитарной составляющей туркмено-узбекских отношений, подчеркнув нацеленность на расширение контактов в сфере культуры, спорта и туризма. Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес. В этой связи было отмечено значение проходящего в Ашхабаде шестого заседания глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Диалога «Центральная Азия + Япония».

Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил своему узбекскому коллеге оценить возможности Национальной туристической зоны «Аваза», посетив морской курорт. Туркменский лидер сказал, что детские оздоровительные центры, коттеджные комплексы и отели на экологически чистом туркменском побережье Каспия готовы принять отдыхающих из Узбекистана.

Глава туркменского государства пригласил Шавката Мирзиёева посетить Туркменистан с рабочим визитом и ознакомиться с развитием Балканского велаята (области), где реализуются проекты по освоению ряда месторождений полезных ископаемых и ведется строительство нового морского порта на Каспии. Президент Узбекистана принял приглашение, сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

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