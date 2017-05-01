На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю зарегистрировано 115 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 115 сделок на 157 миллионов 427 тысяч долларов США.

Предприниматели из России, США, Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Турции, Китая, Афганистана, Казахстана и Таджикистана закупили, авиационный и осветительный керосин, автобензин, сжиженный газ, полипропилен, масло базовое, дизельное топливо, гидроочищенное дизельное топливо, прокаленный нефтяной кокс и мазут топочный малосернистый, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Афганистана приобрели автобензин, выпущенный на Сейдинском НПЗ.

Помимо этого, коммерсанты из РФ, ОАЭ, Турции, Афганистана и Украины закупили пряжу хлопчатобумажную, суровую ткань-фланель, гладкоокрашенные и жаккардовые изделия в ассортименте, продовольственную пшеницу, солодковый корень. На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели продовольственную пшеницу на 441 тысячу манатов.

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